„La 99 de ani îmi vin lacrimile-n ochi când mă gândesc la fata asta pe care ...” Cine a fost marea iubire a lui Neagu Djuvara?

Neagu Djuvara a fost un cărturar sobru și cu har și scris numeroase lucrări de filosofie istorică şi de istorie a României, dar şi istoricul lui amoros poate fi pentru unii un capitol interesant. Scriitorul a fost însurat o singură dată, cu France, de care s-a despărțit în urmă cu mai bine de 30 de ani, însa a recunoscut la un moment dat că și-a dorit ca o altă femeie să-i devină soție. Istoricul s-a stins din viaţă joi, la vârsta de 101 ani.

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu doi ani, Neagu Djuvara suspina după marea lui iubire. "Ca să vezi că la 99 de ani îmi vin lacrimile-n ochi când mă gândesc la fata asta pe care-am iubit-o la 15 ani. Nu m-am mai întâlnit cu ea. Ne-am scris ani de zile. Ea nu putea să nu știe că e marea mea dragoste, asta trebuie să-o fi simțit. Pe vremea aceea nu vorbesc de amour cu grand A, ești prieten. Mai târziu zici: «Stai, dom’le, dar erai îndrăgostit». Nu poți să întrebi pe cineva care era îndrăgostit dacă era frumoasă. Nu contează! Pentru mine, ea este modelul dragostei, ca să spun așa: Sofica F. Delicatețea, finețea, noblețea acestei fete erau indescriptibile”, mărturisea Djuvara într-un interviu pentru life.ro.

Citește și: O femeie a fost înjunghiată în apropierea unei grădinițe din Capitală: Atacatorul s-ar fi sinucisCe a ieșit din vaginul unei femei! Medicii au rămas fără cuvinte"Să-i fie RUȘINE lui Radu Banciu pentru CRITICILE pe care i le aduce domnului tovarășului Nicolae Ceaușescu". Admiratorii fostului conducător al țării îl CRITICĂ pe jurnalist

Într-un alt interviu, acordat tot în acea perioadă, Neagu Djuvara își schimba radical sentimentele de-o viață. Întrebat pe cine a iubit cel mai mult, istoricul a dat un alt răspuns. „Pe Mia Prodan (mama celebrei scenografe Maria Elena Björnson, care a realizat celebrul musical «Fantoma de la Operă», n.r.)... Ultima taină: dragostea mea pentru Mia Prodan”, a spus atunci Neagu Djuvara.

Trecutul lui amoros a fost unul demn de un roman de dragoste.

„Șirul marilor iubiri nu se încheie cu nevastă-mea, dovadă că pe Mia am iubit-o la șapte ani distanță după căsătorie. E paradoxal că am avut vreo câteva mari iubiri, dar, în același timp, în fiecare an am avut poftă de alta ca să zic așa. E foarte greu de mărturisit acest lucru. Am fost foarte norocos. Eram un anti-Don Juan, pentru că nu eram îndrăzneț cu femeile, așa că cele câteva succese pe care le-am avut au fost pentru că m-a vrut aia pe mine, nu eu pe ea”, mărturisea Neagu Djuvara într-un interviu mai vechi.

Citește și: ULTIMELE cuvinte ale lui Neagu Djuvara: A murit cu o DECLARAȚIE DE DRAGOSTE pe buze și UN MESAJ pentru generațiile viitoare Ultimul mohican al centenarilor: Mihai Șora, singur, întristat, dar resemnatMedicii au rămas ÎNGROZIȚI în timpul necropsiei Alexandrei, tânăra ucisă de militarul Florin Oprea! E ȘOCANT ce au găsit în trupul ei

Într-un alt articol trecut, scriitorul vorbea Sofia, acea iubire nebună din tinerețe. „E dureroasă această răcire a sentimentelor. Eu, și acum, la bătrânețe, când am o simpatie pentru o femeie - că eu continui să fleurtez în scris - îmi compun scrisorile tot cu stiloul pe hârtie. Telefonul e nițel mai puțin nociv. Mă refer la convorbirile propriu-zise. Curte prin telefon se făcea și pe vremea mea, dar chestia asta cu SMS-urile... Ce poți să transmiți realmente? Situația asta e și o expresie a lenii de care suferă majoritatea tinerilor. Probabil ca ei nici nu pricep că să vezi scrisul adevărat al celeilalte persoane e cu totul altceva. Nici scrisorile bătute la mașină nu-mi plac. Ce-i aia o scrisoare de dragoste bătută la mașină? E rece și impersonală. Când scrii de mână e ca un sacrificiu de sine. Iar când primeai o scrisoare de la o femeie și-i simțeai parfumul impregnat în pagini... ce mare lucru! De pildă, eu cu Sofia - poloneza de care am fost îndrăgostit trei ani și despre care cred și acum, la bătrânețe, că ea a fost femeia care-mi fusese hărăzită mie, soția mea ideală pentru toată viața, vreo 3-4 ani ne-am scris regulat și, închipuiți-vă că am păstrat toate scrisorile, într-o fostă cutie de bomboane, legată împrejur cu panglică roșie!”, mărturisea Neagu Djuvara într-un interviu pentru Formula As, citat de Click

Singura femeie cu care a fost căsătorit Neagu Djuvara, de care nu a divorțat niciodată, dar de care s-a separat în urmă cu mai bine de trei decenii, este France. „N-am divorţat niciodată de nevastă-mea. Pentru că în momentul când într-adevăr m-aş fi gândit s-o fac, când eram plecat în Africa şi nevastă-mea n-a vrut să mă-nsoţească, în momentul ăla ce era să fac eu, când veneam în vacanţă din Africa? Cu soacră-mea mă înţelegeam foarte bine, veneam şi şedeam în casa soacrei mele, alături de nevastă. Pe urmă fiică-mea şi mai târziu nepoată-mea, erau un fel de ciment care vroia ca familia să rămână unită. Dacă aş fi divorţat ce să fac? Când veneam în vacanţă să stau la hotel, sau ce?”, povestea Neagu Djuvara la un moment dat.