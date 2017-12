Legătura nebănuită dintre strănut şi sex. Nu vei crede așa ceva, dar e perfect adevărat

Dintre reflexele care apar la nou-născut, dar care se menţin şi la vârsta adultă, putem enumera, alături de clipit, reflexul de înghiţire, tusea, căscatul, reflexul de vomă sau sughiţul, strănutul. Acesta este de fapt un act reflex care se declanşeză în momentul în care mucoasa nasului este iritată de diverse particule străine şi reprezintă o expulzie bruscă şi rapidă a aerului din plămâni prin nas şi gură.

„Contactul iritanţilor cu mucoasa nazală determină eliberarea locală a unor substanţe chimice care vor irita terminaţiile nervoase locale şi vor transmite anumite semnale către creier. De la nivel central se va da ulterior comanda finală pentru declanşarea strănutului, iar prin intermediul anumitor terminaţii nervoase se va produce o contracţie fermă a muşchilor cutiei toracice şi o relaxare a muşchilor gâtului, deschizând larg cavităţile, nazală şi bucală, şi eliminând aerul, împreună cu mucusul şi stropii de salivă, cu o viteză foarte mare, care poate depăşi uneori chiar şi 100 km/oră, împăştiindu-le pe distanţe de câţiva metri în jurul persoanei respective’’, precizează alergologul Adriana Nicolae.

Deşi tiparul acestui reflex pare unul care respectă nişte reguli generale, scenariile prin care se exprimă pot fi diferite de la o persoană la alta. Unii oameni strănută o singură dată, pe când alţii pare că nu se mai pot opri. Există persoane care strănută şi de 10-20 de ori, unii zgomotos, alţii discret.

„Toate aceste lucruri pot fi provocate de nivelul de iritaţie al nasului, reflexul neurologic asociat şi faptul real că oamenii nu-şi pot controla volumul strănutului. Fiecare dintre noi strănută într-un anume fel. Ce anume poate determina particularităţile unui strănut, făcându-l puternic sau delicat, rămâne totuşi un mister. În cazul unora dintre noi, strănutatul sună ca rafalele unei mitraliere, în timp ce alţii par să -şi asimileze acest reflex cu chiţăitul unui şoricel’’, adaugă specialistul, citat de Descoperă.



Există mai multe cauze care ne pot determina să strănutăm. Printre acestea, dintre cele mai comune, ar fi:

• Schimbările bruşte de temperatură, adică trecerea de la cald la rece sau invers, lucru care ne face să asociem strănuturile mai frecvent cu sezoanele reci, dar şi cu utilizarea excesivă a sistemelor de aer condiţionat în zilele toride de vară.

• Exerciţiile fizice susţinute, care ne fac să hiperventilăm, uscându-ne mucoasele respiratorii, ne pot declanşa şi ele slave de strănuturi,

• Lumina puternică, prin aşa numitul reflex fotic.

• Deşi nu se întâmplă des, chiar şi actul sexual poate declanşa strănutul, ca şi senzaţia de stomac prea plin sau saţietatea.

Unii oameni stranuta atunci cand sunt excitati sexual sau au ganduri erotice - spun studiile! Atentie sa nu te dai de gol!

Psihologul Dr. Harold Maxwell a intalnit primul caz de "stranut sexy" cand a fost vizitat de un barbat de varsta mijlocie care isi descria problema ca fiind un stranut necontrolat in cursul oricarui gand sexual. Acesta si-a avertizat colegul, pe Dr. Bhutta, despre problema. Impreuna, cei doi cercetatori au mai gasit un singur caz similar de stranut neobisnuit in literatura de specialitate.



Ei au gasit povestea unui barbat in varsta de 69 ani care suferea teribile crize de stranut dupa fiecare orgasm. Medicii au condus un studiu pe internet si, intr-un timp foarte scurt, au mai gasit inca 17 indivizi care sustineau ca stranuta incontrolabil de fiecare data cand sunt excitati sexual, dar si 3 persoane care marturiseau ca stranuta dupa fiecare orgasm.

