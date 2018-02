Liviu Dragnea, despre acuzațiile Mihaielei Iorga Moraru: În ce moment s-a discutat în coaliție despre propunerea Danei Gîrbovan la ministerul Justiției (VIDEO)

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, cu referire la dezvăluirile făcute de procurorul Mihaiela Iorga Moraru, că eventuala solicitare de grăbite a unui dosar, despre care a vorbit aceasta, reprezintă „o imixtiune nelegală, nepermisă”și că toate acestea reprezintă noi dovezi cu privire la felul în care acționează așa-numitul stat paralel.

”Pe doamna Iorga nu am cunoscut-o, nici nu știu activitatea dumneaei. Se pare că are o oarecare credibilitate. Acolo s-a vorbit și despre amenințări din partea unei doamne de la Inspecția Judiciară, care a pronunțat un cuvânt, și anume, «nu te pune cu sistemul».

Am adoptat și o rezoluție în legătura cu statul paralel. Încep să apară tot mai multe dovezi în spijinul spuselor noastre și ale presei în ceea ce privește acest sistem, acest stat paralel, această mafie care încearcă și până acum, de foarte multe ori, a reușit să dețină puterea în România într-un mod nelegitim.

În ceea ce privește solicitarea să se grăbească un dosar, asta este o imixtiune nelegală, nepermisă”, a dcelarat Dragnea.

