Liviu Dragnea, la momentul confesiunilor: "Mai greșesc, mai citesc și câte o carte". Ce a spus despre pasiunea pentru filmul Suleyman Magnificul (VIDEO)

Liviu Dragnea a răspuns, la finalul ședinței PSD de luni, acuzațiilor lansate de europarlamentarul Cătălin Ivan, care a a afirmat că în urmă cu câțiva ani acesta a oprit o ședință a partidului pentru a se putea uita la un episod din Suleyman Magnificul.

"Am auzit un băiat foarte obraznic și foarte vocal care când i se apasă pe buton și lui și încă la 3 colegi, am vorbit și cu colegii, nu îmi aduc aminte să fi oprit vreo ședință să mă uit la Suleyman Magnificul. Mi-a plăcut poza, cred că și la fete le-a plăcut foarte multe pentru că le-a subțiat foarte mult și arată foarte bine. (...)Cred că am văzut câteva episoade acum câțiva ani, dar s-a terminat de mulți ani, cred", a afirmat Liviu Dragnea.

Liderul PSD a complet ironic apoi că mai citește din greșeală și câte o carte sau se mai uită la un film.

"Mă mai uit la filme din când în când. Mai greșesc, mai citesc și câte o carte din când în când, dar îmi revin, nu mă mai uit la filme, nu mai citesc cărți", a dezvăluit Dragnea.

Liviu Dragnea, la momentul confesiunilor:

