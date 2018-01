Liviu Dragnea, laude pentru "penalul" Darius Vâlcov: Un om de o valoare rară (VIDEO)

Liviu Dragnea a fost extrem de laudativ la adresa lui Darius Vâlcov, cel numit de către Viorica Dăncilă drept consilier de stat marţi, în ciuda problemelor sale penale. Preşedintele PSD a lăudat activitatea "creierul" programului de guvernare privind economia şi a dezvăluit că acesta a lucrat în preajma guvernului şi în timpul lui Grindeanu şi Tudose.

”Darius Vâlcov a fost la Guvern tot timpul. A lucrat la Guvern tot timpul şi a sprijinit cele două guverne şi sprijină în continuare. Este un om de o valoare rară din punct de vedere economic şi este cel care împreună cu mine şi cu încă doi colegi am lucrat efectiv la programul de guvernare, care e obligatoriu să fie pus în practică", a afirmat Liviu Dragnea.

Citește și: Există ”Bulă al șoferilor”! Fostul iubit al Biancăi Drăgușanu a obținut o ”performanță” incredibilă... (FOTO)„Încerc să o conving pe iubita mea să facem sex oral, însă refuză categoric”O celebră actriță a rămas însărcinată! Primele imagini cu burtica proeminentă (FOTO)

Când i-au fost puse în faţă problemele penale pe care le are Darius Vâlcov, Liviu Dragnea a criticat faptul că acesta este condamnat în ciuda faptului că nu există o decizie definitivă a unei instanţe.

”Domnul Darius Vâlcov are dreptul să trăiască şi să se plimbe liber şi, atâta timp cât are aceste avantaje să spunem, doreşte să ajute şi cu tot dragul”, a spus Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea, laude pentru penalul numit de Dăncilă consilier de stat: Un om de o valoare rară

Citește și: Sunt mai POLUANTE decât maşinile şi le folosim ZILNIC! Riscurile sunt ENORMEŞOCANT: O tânără scriitoare din România S-A SPÂNZURAT! A fost găsită de iubitul ei, tot scriitor!Moarte CUMPLITĂ! Scările rulante i-au adus SFÂRŞITUL

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.