Liviu Dragnea se disculpă: ”Eu am scris corect textul despre Neagu Djuvara, dar a fost postat greşit”. Ce s-a întâmplat cu persoana care a făcut eroarea 

Președintele PSD Liviu Dragnea a explicat duminică faptul că el a scris corect mesajul referitor la moartea Neagu Djuvara și că persoana care a publicat textul pe Facebook a fost cea care a greșit numele istoricului.

„Eu nu l-am confundat, am făcut o greşeală că am avut încredere în cineva să-mi posteze. Eu am scris textul, l-am transmis, după care mi-a spus peste câteva minute că a făcut o greşeală. Cine a făcut greşeala nu mai e. Am mai păţit din astea. Încet – încet, cei care le fac dispar”, a explicat Dragnea.

Citește și: Stol de grauri la Constanța (VIDEO INCREDIBIL)Cum arată acum prima soție a lui Laurențiu ReghecampfRECORD: A spart 69 de mașini în weekend

În mesajul de condoleanțe transmis joi, la moartea istoricului, pe pagina de Facebook a lui Liviu Dragnea se vorbea despre trecerea în neființă a lui Mircea Djuvara, în loc de Neagu Djuvara. (Detalii AICI)