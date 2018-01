'Liviu Dragnea știa de situația lor!' Un martor îl îngroapă pe șeful PSD în dosarul angajărilor fictive. DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE

Liviu Dragnea, îngropat de o mărturie în instanță în dosarul în care este acuzat că a angajat fictiv două femei la Protecția Copilului Teleorman. Jenica Dumitru, fostă şefă la Resurse umane la DGASPC Teleorman, a declarat marţi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie că a discutat cu directoarea instituţiei, Alesu Floarea, despre cele două angajate care lucrau de fapt la PSD, însă aceasta i-a spus "că nu e treaba ei", iar de acest lucru avea cunoştinţă şi Liviu Dragnea, scrie Agerpres.

"Când am fost şef serviciu, am informat-o pe directoarea Alesu Floarea de această situaţie, dar ea mi-a spus că nu este treaba mea şi că domnul preşedinte al Consiliului Judeţean, Liviu Dragnea, ştie de această situaţie. (...) Am mai discutat cu Alesu Floarea când făceam organigrama şi aceasta mi-a spus acelaşi lucru - că nu e treaba mea. Situaţia celor două angajate era de notorietate. Pe lângă Alesu Floarea, mai ştiau şi mai mulţi colegi, respectiv angajatele de la Resurse umane, şefii de departamente şi conducerea DGASPC Teleorman. Nu am încercat să discut cu Liviu Dragnea despre cele două angajate", a precizat Jenica Dumitru.

De asemenea, aceasta a mai precizat că, iniţial, Bombonica Prodana urma să fie numită şefă la Serviciul administrativ din cadrul DGASPC Teleorman, însă aceasta nu dorea să devină funcţionar public, astfel încât a fost înfiinţat Serviciul secretariat, iar Liviu Dragnea ar fi spus că soţia lui nu poate să fie şefă peste "şoferi şi măturătoare".

Șeful PSD este judecat pentru instigare la abuz în serviciu în legătură cu angajarea a două membre ale PSD la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman.