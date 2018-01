Ludovic Orban, după ce a fost acuzat că a făcut presiuni asupra unui membru al CNA: ”Cine spune așa ceva e dus cu capul”. Ce a declarat Valentin Jucan (VIDEO)

Liderul PNL Ludovic Orban reacționează după ce doi membri ai Consiliului Național al Audioviziualului l-au acuzat că a făcut presiuni asupra colegului loc Valentin Jucan, care a fost propus de liberali în cadrul CNA.

Orban a negat toate aceste acuzații, susținând că toate acestea sunt niște ”aberații”, potrivit Știripesurse.ro.

Citește și: EVUL MEDIU la Spitalul din Timișoara: Șef de secție, sancționat după ce le-a numit ”VACI” și ”PROASTE” pe asistente. Medicul se apără: Conducerea lasă pacienții să doarmă pe hol (FOTO)De ce a murit starleta porno Olivia Nova. Șocant de la ce i s-a tras sfârșitulDoi soți din Gorj, AMENDAȚI după un incident BIZAR

Totul a pornit de la declarațiile purtătorului de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, potrivit cărora Orban l-a sunat pe Jucan, iar acesta din urmă a demisionat.

„Eu nu am intervenit la niciun CNA. Povestea e simplă. Rareș Bogdan a atacat PNL-ul și pe mine într-o emisiune, că reprezentantul PNL a votat sancționarea lui cu 20.000 de lei. Teoretic, PNL are doi reprezentanți în CNA: pe Buda, care a fost pus de Tăriceanu, la propunerea lui Silaghi, care nu are nicio treabă cu PNL, care e de fapt ALDE, și Jucan, care a fost pus de PD și care normal acum reprezintă PNL. L-am sunat doar ca să-l întreb cum a votat, dacă e adevărat că a votat pentru amendă. Încă din prima parte a discuției, Jucan mi-a spus că i se termină mandatul și că, deși i se termină peste o lună, el își dă demisia mai devreme pentru că are o situație de incompatibilitate pe care trebuie să și-o rezolve. Adică el în ziua în care am vorbit își dădea demisia. M-a anunțat înainte de a discuta că își dă demisia. E o aberație că am făcut presiuni pe CNA. Noaptea minții... cine spune așa ceva e dus cu capul. (...) Singurul lucru pe care l-am mai vorbit cu Jucan a fost dacă a votat, că știam că la alte sancțiuni împotriva lui Rareș a votat împotrivă. Am vrut să aflu adevărul. Dacă era vorba despre vreo presiune la CNA, lucrurile ar fi trebuit să stea așa: să mă sune Rareș, care să știe de o propunere de sancționare, să mă roage să vorbesc cu reprezentanții noștri în CNA ca să nu voteze sancțiunea. Eu am discutat cu Jucan după, nici nu știam că s-a dat sancțiune. După ce am fost atacat, am vrut pur și simplu să aflu adevărul. Eu l-am sunat pe om sperând să-mi spună că nu a votat. De data asta mi-a spus că a votat. Nu i-am zis nimic, nu i-am cerut nimic, nici nu mai aveam de ce să-i cer, pentru că nu mai era membru CNA”, a declarat Ludovic Orban.

BUNĂ, ROMÂNIA! CUM SE IMPLICĂ PNL ÎN CNA, ORBAN ÎL SUNĂ PE JUNCAN

Citește și: Accident GROAZNIC pe Şantierul Naval Tulcea! Sfârșit teribil pentru un muncitor (VIDEO)ZIUA PROTESTELOR: Mii de oameni vor lua cu asalt centrul Bucureștiului. Și țara și diaspora se ridică! (VIDEO)Cărtărescu: Declarația 600 este o aberație fiscală și o insultă / Petiție pentru retragerea formularului

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, de pe B1 TV, Valentin Jucan a afirmat că Orban nu l-a sunat ca să îi ceară demisia.

„Îmi pare rău pentru domnul Ludovic Orban că este atras în această dispută în care eu sunt convins că nu are nicio implicare. Dânsul m-a sunat, dar m-a sunat pentru că dânsul, la rândul lui, a fost sunat de Rareș Bogdan, care i-a spus că în CNA se întâmpla vrute și nevrute și că el este amendat abuziv. Apelul domnului Orban nu a fost unul prin care să fiu chemat la ordin așa cum, din păcate, seara, în acea emisiune s-a sugerat. Domnul Orban m-a sunat, discuția a durat cred că vreo 20 de secunde. M-a întrebat ce se întâmplă pentru că a auzit că în CNA se întâmplă niște lucruri care nu au legătură cu respectarea legii. Eu i-am spus că postul a fost amendat exclusiv în conformitate cu legea. Dânsul a înțeles și la revedere. Domnul Orban nu m-a sunat să îmi reproșeze sau să îmi ceară demisia, demisie pe care mi-o dădusem eu înainte”, a explicat Jucan.