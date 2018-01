Manifestații de AMPLOARE în TIMIȘOARA și în CLUJ-NAPOCA: ”Afară, afară, corupția din țară!”, ”Democrație, nu oligarhie!”

Mii de oameni au ajuns în centrul Timișoarei ca să protesteze față de actuala guvernare.

Ei s-au adunat în Piața Operei pentru a-și arăta dezacordul față de măsurile luate de majoritatea parlamentară.

Inițiatorii protestului (Timișoara Civică) transmit că democrația nu este de nepierdut și că ea trebuie apărată în fiecare zi. Ei militează pentru schimbarea clasei politice și a societății românești, potrivit tion.ro.

Ei flutură tricolorul, au pancarte și strigă ”Rezistăm, nu cedăm!”, ”PSD, ciuma roșie!”, ”Ați reușit, ne-ați unit!”, ”Afară, afară, corupția din țară!”, ”Democrație, nu oligarhie!”, ”Săriți cu toții și strigați tare, democrația nu e de vânzare!”, ”Ieșiți din casă, dacă vă pasă!”

Organizatorii au confecționat o caracatiță cu chipul șefului PSD, Liviu Dragnea. ”Caracatița corupției, condusă de tovarășul Dragnea și cu acoliții săi”, au numit-o ei. Pe același material apar și chipurile lui Carmen Dan, Codrin Ștefănescu sau Eugen Nicolicea.

Oamenii din piață vor porni într-un marș în zona centrală.

Proteste în Timișoara

