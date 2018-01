MARELE CUTREMUR va LOVI România! Arafat, anunţ de MAXIMĂ IMPORTANȚĂ

Românii trebuie să fie pregătiţi pentru marele cutremur, avertizează coordonatorul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat.

Potrivit lui Arafat, fiecare județ din România va avea, până la sfârşitul acestui an, câte două containere de căutare-salvare în caz de cutremur.

"Cel puţin pentru partea de căutare-salvare urbană, anul trecut am încheiat dotarea fiecărui judeţ cu câte un container de căutare-salvare, iar în acest an se achiziţionează al doilea container. Deja sunt contractate. Deci, la sfârşitul acestui an, fiecare judeţ va avea două containere de căutare-salvare cu toate echipamentele, ceea ce înseamnă că, în jurul fiecărui container, se dezvoltă o echipă de căutare-salvare (...) de intervenţie pe partea de clădiri prăbuşite şi alte situaţii care necesită echipamentele respective", a declarat dr. Arafat, a anunţat marţi, la Piteşti, coordonatorul DSU, potrivit ziare.com.

Arafat a subliniat că momentul producerii unui cutremur nu poate fi prezis, dar autorităţile au datoria să fie pregătite în caz de nevoie.

De asemenea, Constantin Ionescu, director general al Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului, a vorbit dspre producerea unui mare cutremur în România. Potrivit acestuia, 8,1 este magnitudinea maximă. (Detalii AICI)

