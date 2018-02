Maria Grapini, despre greșelile gramaticale și criticile ce i se aduc: Nu cred că meritam...

Maria Grapini a fost criticată și ironizată în repetate rânduri din cauza deselor greșeli gramaticale pe care le face. Dar europarlamentarul are și două explicații: oboseala și timpul limitat pe care îl are.

”M-au criticat pentru pagina privată de Facebook, nu pe Pagina oficială, pentru că nu a găsit nimeni pe pagina oficială o greșeală. Eu lucrez foarte multe ore, foarte multe ore, dorm foarte puțin, patru-cinci ore, de regulă, pe pagina privată scriu între avioane, în mașină. Nu ca o scuză, sincer, nu îți pică bine când cineva te critică, să știți că de multe ori am revenit la text și am corectat. Dar sunt sigură că știu să comunic, știu să vorbesc, am exercițiul comunicării și nu cred că meritam de multe ori să fiu pusă alături de alte persoane care am dovezi să spun că sunt mai puțin pregătite, și probabil că știți la cine mă refer, un fost primar de București”, a explicat Grapini, pentru libertatea.ro.

Ea are un fel de motto care o ajută să treacă peste critici: ”Dacă vreți să luptați cu toată lumea care vă atacă, o să scăpați partea esențială a vieții!”.