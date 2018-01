Marian Godină, mesaj dur pentru Carmen Dan, ”decât” Ministrul de Interne, și consilierul ei personal, teleormăneanul certat cu limba română

Carmen Dan, ”decât” Ministrul de Interne în Guvernul României, a devenit tot mai mult ținta criticilor, atât din cauza modului în care gestionează activitatea ministerului, cât și din cauza faptului că a ajuns pe o funcție de conducere în România, deși nu cunoaște limba română.

Și, de parcă n-ar fi fost de ajuns, încep să apară tot mai multe informații despre persoana pe care și-a ales-o drept consilier personal. Este vorba despre Vali Riciu, un fost lider sindical, ce a lucrat la Brigada Poliției Rutiere. Riciu devine un personaj tot mai important în ultimele zile, căci se pare că nu l-a recunoscut pe polițistul-pedofil, deși și acesta lucra tot la Rutieră. (Detalii AICI)

Mai mult, se pare că, asemenea lui Carmen Dan, și Vali Riciu e tot din Teleorman și are aceeași pasiune de a chinui limba română: în vreme ce ministrul nu știe când se folosesc termenii ”doar” și ”decât”, consilierul ei personal pune virgulă între subiect și predicat.

Nici la capitolul moralitate consilierul Riciu nu stă tocmai grozav. Când a fost lider de sindicat, acesta era extrem de acid la adresa ministerului. Și-a schimbat, însă, radical atitudinea, când a fost numit pe funcție chiar în cadrul ministerului.

Mai multe despre Vali Riciu, consiliderul personal al ministrului Carmen Dan, a povestit polițistul-scriitor Marian Godină:

”Am avut "plăcerea" de a-l cunoaște pe acest domn, agent de poliție.

Vă mai amintiți accidentul rutier cu autor necunoscut ce a avut loc în București? V-am cerut atunci ajutorul pe pagină și mi-ați trimis sute de mesaje. Cel care se ocupa de acel caz era chiar acest domn, Vali Riciu, și el a fost cel care a postat prima dată pe Facebook niște poze cu mașina implicată în accident, cerând sprijin pentru identificarea autorului. Eu i-am dat share și am păstrat legătura cu el prin telefon, transmițându-i orice informație îmi venea. Văzând că postarea nu are o vizibilitate prea mare, am făcut și eu o nouă postare. Cine se pricepe știe că un share are un reach mult mai mic decât o postare proprie.

Am primit un mesaj de la o persoană care mi-a dat indicii "vagi" despre mașina căutată: marcă, nr de înmatriculare. Adică mură-n gură. I-am transmis d-lui Riciu, iar autorul a fost depistat în scurt timp și ridicat. Mi-a spus apoi că deja aveau informația înainte de a o primi de la mine. Aș minți să spun că nu e așa, habar nu am, cert e că eu i-am dat nr de înmatriculare înainte ca autorul să fie prins. Nici nu m-a interesat atunci, eram bucuros că acel caz fusese rezolvat. Colaborasem foarte bine cu dl Riciu, cred că ne-am sunat de vreo zece ori în acea zi. Omul era implicat și îmi plăcea. La ceva timp, am primit de la IPJ Brașov o recompensă pentru implicarea mea în acel caz, și anume "mulțumiri scrise". Mai exact, o coală A4 prin care Poliția îmi adresa mulțumiri. Nu bani, nu avansare, nu salariu de excelență. Nici nu consider că era cazul de așa ceva, nu m-a pus nimeni să mă implic și nici măcar la acele mulțumiri scrise nu mă așteptam, dar recunosc că a fost un sentiment plăcut să le primesc, chiar m-am lăudat cu ele pe Fb.

La ceva timp...îmi trimite un coleg un link cu ce postase dl Vali Riciu. Știți sentimentul ăla când cineva la care nu te aștepți, ți-o dă de nu te vezi? Cam asta am simțit atunci. M-am simțit mic și naiv și mi-am dat seama că încă mai am de învățat cum stau lucrurile într-o lume plină de "lupi" și de caractere îndoielnice. Dl Riciu postase un text cu titlul "IPOCRIZIE", în care cel ipocrit eram eu, pentru că eu am primit mulțumiri scrise, iar el nu a primit nimic de la București, pentru că făcusem eu o postare, în loc să las doar share-ul lui și multe alte aberații. Rămăsesem mască și i-am scris să îl întreb ce a pățit, ce vină am eu că nu a primit și el mulțumiri și că i le trimit pe ale mele dacă îl încălzesc cu ceva. A șters postarea deși i-am zis să nu o șteargă pt că nu mă deranjează.

Apoi, același domn, foarte implicat în activități sindicale și foarte acid la adresa ministerului, a fost numit consilier al ministrului de interne. El e din Roșiorii de Vede, Teleorman, asta așa ca o simplă coincidență. Acum are altă gândire și poartă costum și cravată, nu mai are aceleași păreri.

Foarte bine, domnule Riciu, dar lăsați lecțiile de moralitate, unii știu ce vă poate capul, eu am învățat pe pielea mea.

Și dacă tot vă începeți postarea cu "Noi, avem treabă!", poate că ar trebui să reluați treaba de la ciclul primar școlar, acolo unde ar fi trebuit să învățați că între subiect și predicat nu se pune virgulă.

Chiar, tot dumneata o consiliezi pe doamna minstru și în materie de comunicare? Ar avea sens.

Doamna ministru, în afară că e din Teleorman și că pune virgulă între subiect și predicat, ce l-a recomandat pe acest domn să vă devină consilier? "Decât" sunt curios”, a scris Godină, pe Facebook.

