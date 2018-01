Mărturisiri cutremurătoare ale bătrânului de 80 ani, VIOLAT de un recidivist. Agresorul devenise homosexual în pușcărie

Cazul bătrânului din Serbotești (Vaslui), violat de un criminal-homosexual, recent eliberat în baza ordonanțelor lui Toader, a oripilat întreaga țară.

Vasile Topor sau Moș Curmei, cum i se spune în sat, face mărturiusiri cutremurătoare de pe patul de spital. El spune că agresorul Dănuț Ungureanu, zis Ciomag, îi era prieten, dar că gelozia l-a orbit, și l-a batjocorit probabil din invidie că a avut mai multe femei la viața sa...

Citește și: Noile ţigări electronice, bombă cu ceas pentru sănătate! Avertismentul medicilorAndra și-a lăsat copiii, a plecat să doarmă la hotel! Ce se întâmplă cu familia MăruțăPoliția și MAFIA, mână în mână și bot în bot: Mărturii SCANDALOASE despre filiera TECUCI

“După ce a iesit din pușcărie, m-am împrietenit cu Ciomag. Beam cu el mai tot timpul câte un păhărel. Asa a fost si în ziua aceea. Am băut prima dată la el, acasă, un litru de vin, apoi am continuat să bem la mine, după ce mai cumpărasem de la Maria încă o sticlă de vin. Discuțiile s-au aprins de la femei. Eu am fost mai gagicar la viața mea, am avut mai multe femei. El s-a cam ofticat și după ce s-a amețit bine, enervat propabil pe succesul meu la femei, m-a întrebat în batjocură dacă nu vreau să simt ce au simtit acele femei când făceam sex cu ele. Am zis nu, dar m-a dezbrăcat cu forța, m-a așezat cu spatele la el și m-a batjocorit. A început să mă lovească cu pumnii în cap, ca să tac, să nu audă vecinii”, a povestit bătrânul pentru Vremea Nouă.

Violatorul are 54 de ani și a fost eliberat de curând din puscărie, în urma amnistiei date de ministrul Justiției, Tudorel Toader. El executase aproape opt ani de temniță după ce, în 2010, și-a ucis cumnatul.

Deși s-a petrecut vineri, fapta a fost reclamată la Poliție abia duminică seara, de către fetele victimei, printr-un apel la 112. “La început mi-a fost rușine să spun lumii prin ce am trecut. Am dat telefon fetelor mele, le-am zis ce mi s-a întâmplat, ele au anunțat Poliția”, a mai declarat bătrânul.

Citește și: Sfârșit TRAGIC pentru Victor Spirescu, primul român care a "invadat" Marea BritanieStare de ALERTĂ în Oradea! VIOLATOR, în libertate Pippidi: Cazul agentului-pedofil arată că în România civilii nu au puterea să curețe poliția

Oamenii legii nu au avut nicio problemă în a-l prinde pe autor, pe care l-au prezentat luni în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă.

Deși a trecut prin momente cumplite, Moș Curmei nu pare foarte pornit împotriva agresorului său. “L-aș ierta, că e băiat bun. A făcut ce a făcut, dar nu e un om rău”, a mai spus bătrânul. Dacă el e dispus să-și ierte agresorul, nu același lucru se poate spune despre consătenii care sunt indignați de cele petrecute și declară că agresorul era o bombã cu ceas pentru mica lor comunitate.

Citește și: Caz terifiant la Iași. O fată a fost violată de un om al străziiPremierul Japoniei: Am mai fost la Bucureşti, dar şi la Neptun, acum 35 de ani. Am încă în memorie...Incendiu DEVASTATOR! Un bărbat a murit şi două case au ars

Citește și: Petre Daea a rămas blocat în sediul PSD. ”Vă stă bine cu gratiile astea în față!” (VIDEO)8 lucruri pe care cuplurile fericite NU le fac niciodatăReciclarea îndelungată a RECIPIENTELOR de plastic poate fi DĂUNĂTOARE. Cât TIMP le putem folosi

Citește și: Prahoveanul care a dormit un an cu sora lui moartă în pat s-a spânzuratCum să tai CEAPA, ca să nu mai LĂCRIMEZI. Ce TRUC a găsit un CHEF străin (VIDEO)Dosarele privind tragedia din Colectiv, reunite într-un singur proces la Tribunalul București

Citește și: ELEVĂ de 16 ani VIOLATĂ în scara blocului. INCREDIBIL cine este AUTORUL Parchetul General: Proceduri prelungite nejustificat în două dosare care îl vizează pe un consilier al lui Carmen Dan. Ce decizie a luat Augustin Lazăr (FOTO)ȘOCANT: Un student de la Facultatea de Informatică a fost găsit SPÂNZURAT în curtea CASEI din Iași