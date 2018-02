Maşină cu MULŢI cai, scoasă din NOROI de boi (VIDEO)

O femeie din Buzău a postat un clip, în care un autoturism cu mulţi cai putere este scos din noroi de doi boi, încercând să atragă atenţia asupra stării deplorabile a drumurilor din judeţ.

”Poate văd şi autorităţile locale în ce hal trăim, consiliul judeţean, parlamentarii, să ne ajute cineva”, se arată în mesajul care însoţeşte filmuleţul postat de Măndiţa Dinu.

