Medic român din Germania: Toată clasa politică e vinovată. Nişte perverşi care au impresia că se învârt în lumea proştilor

George Crivac, un român plecat acum șapte ani pentru a practica neurologie de vârf în Germania, a publicat un mesaj tulburator pe Facebook despre motivele care i-au scos pe români în stradă.

Cu mai puţin de o oră înainte de a intra în gardă la spitalul Vinzenz von Paul, medicul privea la televizor protestele masive care aveau loc în București și în țară.

”Mă uit la TV la populaţia din stradă. Sunt la 90 km sud de Stuttgart. Sigur că deşi suntem oarecum departe, suntem permanent cu gândul la familiile noastre din ţară. În 45 min intru în gardă de noapte, ar fi greu să ies în stradă astă seară. Mă gândesc la un motiv pe care l-aş avea că să ies în stradă iar ca medic: mă gândesc la situaţia dezastruoasă din spitalele din ţară. Mă gândesc cu groază la Spitalul Judeţean din Piteşti, spital care este cel mai aproape de familia mea din ţară, în caz de nevoie. Medici care încearcă din răsputeri să nu fenteze medicină în ţară. Toată clasa politică este vinovată de ceea ce se întâmplă în sistemul sanitar românesc. Al doilea capitol ar fi cadrul legislativ. Nu sunt jurist, am încercat să mă informez cât de cât după posibilităţile mele. Sigur că este nevoie de legi sănătoase şi independente care au un singur scop: slujba adevărului, nu sclavul hoţilor. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să se gândească ce are în acest moment şi ce are de pierdut sau ce îşi doreşte pt el şi copiii lui. Iar apoi să iasă în stradă sau nu”, a scris George Crivac, pe Facebook.

El a spus că trăiește aceeași dezamăgire amară de fiecare dată când se întoarce în țară: ”Sunt persoane sus acolo pe care e de ajuns să le văd la tv să ştiu că sunt nişte mincinoşi notorii, nişte perverşi care au impresia că se învârt în lumea proştilor. De 7 ani vin cu maşina în ţară. De 7 ani merg pe aceleaşi drumuri fără autostrăzi după ce trec graniţa în ţară. În acest timp Germania a lărgit Stuttgart-München la 3-4 benzi pe sens!".

”Să nu-mi spună mie cineva că în România se întâmplă lucruri bune, pt că eu am termen de comparaţie. Sunt un patriot, nu sunt un naţionalist! Dacă am plecat din ţară nu sunt naţionalist! Vă spun că nu mergem în direcţia bună în România, indiferent cine a fost la putere...”, a concluzionat medicul.



