Medicii de familie nu renunţă: De miercuri, pacienţii nu vor mai primi trimiteri şi reţete compensate

Medicii de familie nu renunţă. Nemulţumiți de faptul că revendicările nu le-au fost soluționate, doctorii trec la amenințări. Medicii spun că începând de miercuri nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurări de sănătate, iar pacienţii nu vor mai primi trimiteri şi reţete compensate, informează B1 TV.

Doctorii spun că le-a ajuns cuțitul la os. Nemulţumiţi că actele adiţionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenţă medicală încheiate cu casele de asigurări de sănătate judeţene nu au fost încă semnate, medicii spun că nu mai au de ales.

Citește și: Lia Olguţa Vasilescu, DEPARTE de problemele românilor... LA PROPRIU: În ce LOC EXOTIC a petrecut MINISTRUL MUNCII de Revelion (VIDEO)Miaela e prostituată pe centură. Câți bani a luat în noaptea de RevelionCrimă oribilă! Unchiul i-a sucit gâtul nepoatei de 2 ani ca unui porumbel

„Din păcate, nu avem motive să renunţăm la această decizie. Nu am obţinut decât nişte promisiuni pentru rezolvarea problemelor cu care noi medicii de familie ne confruntăm. Nu am vrut să se ajungă aici, dar noi plătim în continuare chirie, asistente şi multe dări, fără să încasăm nimic. Vom consulta oamenii, adică vom face actul medical, aşa, pro bono, majoritatea dintre noi", a declarat Rodica Tănăsescu, preşedinte SNMF, potrivit Mediafax.

Medicii de familie nu vor acorda trimiteri şi reţete compensate, ci doar unele cu care pacienţii își pot cumpăra contracost medicamentele.

Doctorii mai spun că guvernanţii ştiau de mult de această situaţie, însă chiar şi după protestul din 15 noiembrie, cererile lor au rămas tot nerezolvate.

Citește și: Activitate intensă la DNA, la început de an: Se reiau audierile în dosarul Tel Drum (VIDEO)Un milion de români s-au întors în țară de sărbătoriCaz înfiorător la Arad: Bătrân imobilizat la pat, ucis de fostul ginere (VIDEO)

„Premierul a spus atunci că ne susţine, dar în continuare nu s-a întâmplat nimic pentru debirocratizere. Am cerut să nu mai existe reţete verzi, albe sau galebene, ci numai albe simple electronice, şi există soluţii în acest sens. Am cerut să nu mai existe bilete de trimitere pe hârtie tipizată, ci tot electronice şi alte revendicări ce pot fi rezolvate. Din păcate, am avut doar promisiuni", a mai spus Rodica Tănăsescu.