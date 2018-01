Mihai Tudose, precizări după declarațiile care au aruncat în aer relațiile româno-maghiare: M-am referit la...

Premierul Mihai Tudose a făcut o serie de precizări, luni, cu privire la declarațiile de săptămâna trecută care au provocat un conflict diplomatic între București și Budapesta.

Tudose a susținut că, atunci când a spus că dacă steagul secuiesc va flutura pe instituţiile din ținutul secuiesc, "toţi vor flutura lângă steag", s-a referit la autoritățile române, nu la maghiarii români, informează Știripesurse.ro.

”Vreau să nuanțez o declarație pe care am făcut-o miercuri și care fost greșit înțeleasă. Îmi menţin foarte, foarte, foarte clar poziţia ca român, că nu este negociabilă sub nicio formă, nici măcar amiabilă, integritatea teritorială a României. Nu se poate vorbi despre autonomia unei bucăţi din România. Eu m-am referit la autoritățile statului, care trebuie să aplice legea. Mandatele lor flutură lângă steag, dacă nu aplică legea. Despre asta a fost vorba, nu de spânzurat pe nu știu cine”, a declarat premierul atunci când a ajuns la sediul PSD, unde are loc ședința CEx a partidului.

Anterior, Mihai Tudose declarase că ”nici nu poate fi vorba de o astfel de autonomie pentru secui”, referindu-se la rezoluţia privind autonomia Ţinutului Secuiesc semnată la Cluj-Napoca de cele trei formaţiuni politice maghiare (UDMR, PPMT şi PCM).

"Am transmis că dacă steagul secuiesc va flutura pe instituţiile de acolo, toţi vor flutura lângă steag. Nici nu poate fi vorba de o astfel de autonomie pentru secui", a declarat premierul.



