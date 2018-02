Ministerul de Finanțe lucrează la un mecanism menit să simplifice declararea și plata CAS și CASS

Ministerul de Finanțe a anunțat că lucrează la un mecanism care să simplifice declararea și plata contribuțiilor sociale de către persoanele fizice.

”In contextul prorogarii termenului de depunere a Declaratiei 600, la nivelul Ministerului Finantelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare si plata a CAS si CASS datorate de persoanele fizice. Se are in vedere reducerea numarului de declaratii depuse de persoanele fizice, prin unificarea unor formulare, ca un pas important in indeplinirea obiectivelor prevazute in Programul de Guvernare privind reducerea numarului de formulare solicitate de ANAF si depunerea unui formular pe an pentru cei care au venituri din activitati independente", a transmis Ministerul de Finanțe, printr-un comunicat.

Termenul preconizat pentru finalizarea mecanismului este 1 martie 2018. Ministerul mai precizează că proiectul de act normativ va fi adus în dezbatere publică și va face obiectul consultării cu categoriile de persoane vizate.