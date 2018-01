Ministerul de Finanțe s-a ÎMPRUMUTAT de 91 milioane de dolari pentru a-i cheltui doar pe ...

Agenția Națională de Administrație Fiscală (ANAF) nu a folosit nimic din împrumut de 91 de milioane de dolari pentru domeniul IT, ci toți bani s-au dus doar pe consultanță, a precizat minstrul Finanțelor, Ionuț Mișa, în timpul audierilor din cadrul Comisiei economice a Senatului.

Guvernul a început deja rambursarea împrumutului acordat de Banca Mondială, prima tranșă de 7,1% intrând în octombrie, informează Curs de guvernare.

Problema este însă că dacă o companie privată ar fi procedat așa cu creditul ei, ar fi ajuns în faliment, iar administratorul ar fi fost arestat pentru împingerea în insolvență a firmei.

Mișa a adăugat: ”Acest program a fost realizat, din păcate, în proporţie de 23,5%, în sensul că s-au cheltuit 23,5% din sumele alocate, în schimb niciun leu pe sistemul IT. Absolut toţi banii, echivalentul a 60 de milioane de lei, au fost cheltuiţi numai pe consultanţă. Am avut discuţii cu reprezentanţii Băncii Mondiale din acest punct de vedere. Ei au sesizat din 2012, în fiecare an, faptul că nu s-au făcut progrese la nivelul sistemului IT şi că ne-am rezumat la a face analize şi consultanţe”.