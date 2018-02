Ministrul Justiției: Înalta Curte de Casație și Justiție NU este abilitată să solicite avizul Comisiei de la Veneția

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, joi, că Înalta Curte de Casație și Justiție trebuie să știe că nu este abilitată de a cere avizul Comisiei de la Veneția pe cele trei legi ale justiției modificate în Parlament.

Într-un interviu pentru Calea Europeană, Tudorel Toader a explicat că este important să se ajungă la un dialog constructiv între decidenții politici și cei care contestă modificarea legilor justiției.

