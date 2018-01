Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susţine că nu a luat încă o decizie în privinţa evaluării procurorului-șef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, informează B1 TV. Toader a reiterat că atunci când se va decide ceva în acest sens, va anunţa public. Ministrul a spus că nu i-a informat deocamdată nici pe membrii coaliției guvernamentale.

"În momentul în care voi face public, vă voi anunţa. Paşii înainte se văd sau nu se văd. Deci, în momentul în care voi decide să fac publică hotărârea luată, v-am asigurat că vă voi anunţa. În rest...", a declarat Toader.

Citește și: Stol de grauri la Constanța (VIDEO INCREDIBIL)Cum arată acum prima soție a lui Laurențiu ReghecampfRECORD: A spart 69 de mașini în weekend

Întrebat dacă i-a informat pe liderii coaliției despre decizia sa, ministrul a spus: "Nu. Voi vedea la momentul respectiv".

Ministrul Justiției, noi precizări despre evaluarea șefei DNA: Paşii înainte se văd sau nu se văd

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.