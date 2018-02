"Ministrul-PAMBLICĂ" nu este doar AGRAMAT, ci şi AUTOPLAGIATOR: Valentin Popa a postat acelaşi articol cu titluri diferite în mai multe publicaţii (VIDEO)

"Ministrul-pamblică", Valentin Popa, nu este doar agramat, ci şi autoplagiator. Noul şef de la Educaţie se pare că s-a autoplagiat într-o serie de lucrări științifice, potrivit jurnaliştilor de la pressone.ro.

"Legea nu prevede nicăieri că trebuie să punem ghilimele la un text pe care-l preluăm", spunea ministrul Valentin Popa la audierea din Comisiile de învățământ ale Parlamentului.

O părere tranşantă despre plagiatul din mediul academic care acum pare să aibă şi acoperire în trecutul ministrului.

Valentin Popa a trecut peste etica academică, publicând acelaşi articol sub titluri diferite, în publicații diferite.

De exemplu, studiul "Rezultate experimentale ale compatibilităţii electromagnetice" este identic cu un alt text semnat de Popa şi a fost scris împreună cu Eugen Coca, directorul Departamentului de Calculatoare, Electronică și Automatică, Universitatea "Ștefan cel Mare".

Trei ani mai târziu, acelaşi articol, semnat de cei doi, a fost publicat sub un alt titlu, "Applications of RFID Systems − Localization and Speed Measurement", într-o carte "Radio Frequency Identification Fundamentals and Applications Bringing Research to Practice", apărută la editura Intech din Croația.

De această dată, textul este semnat de Valentin Popa, Eugen Coca și Mihai Dimian. Iar în capitol nu se precizează nicăieri că nu este vorba despre un text original, notează pressone.ro.

Totul a ieşit la iveală în 2014, când a fost făcută o plângere legată de acest autoplagiat, la Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava. Cazul s-a muşamalizat, dintr-un motiv simplu: Valentin Popa era rectorul instituției și șeful Comisiei de Etică care urma să se pronunțe asupra acuzațiilor.

Şi nu e singurul caz. În 2010, un al doilea articol autoplagiat de Popa a fost publicat în original.

Studiul "An Indoor Location System Performance Evaluation and Electromagnetic Measurements" a fost publicat inițial în volumul conferinței IEEE 16th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging. Articolul este semnat de Eugen Coca, Valentin Popa și Georgiana Buta.

Iar capitolul de carte "Third Generation Active RFID from the Locating Applications Perspective", care apare în 2011, este semnat doar de Popa şi de Coca.

Un alt treilea caz de autoplagiat, potrivit pressone.ro, este cel al unui articol republicat la un an distanţă, cu un titlu schimbat.

"An Integrated RFID-Based B2B System for Supply Chain Logistics and Warehousing" este acelaşi cu "Enhancing Enterprise Performance with RFID Technology".

Primul articol este semnat de Valentin Popa, Cristina Turcu, Marius Cerlincă, Tudor Cerlincă, Remus Prodan, Cornel Turcu, Felicia Gîză, a apărut în numărul 3 din 2007 al International Journal of Computers and Communications.

Cel de-al doilea text, semnat de aceiași autori, a fost publicat în The 12th WSEAS International Conference on Computers, eveniment care s-a desfăşurat în iulie 2008 în Grecia.