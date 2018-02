Ministrul Sănătății anunță că ar putea fi declanşat mecanismul de protecţie civilă în cazul crizei imnoglobulinelor

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunțat luni seară că în cursul zilei de marți se va întâlni cu producătorii de medicamente și în cazul în care nu va ajunge la un consens cu aceştia privind imunoglobulinele, se va declanșa mecanismul de protecţie civilă, informează Știripesurse.ro.

"Am avut o întâlnire pe problema imunoglobulinelor, pe care sunt convinsă că aţi vrut să o ridicaţi în această seară. Mâine la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului am o întâlnire cu producătorii. Dacă nu reuşim să ajungem la un consens, vom declanşa mecanismul de protecţie civilă. Voi informa primul-ministru, vom face tot ceea ce trebuie astfel încât pacienţii să aibă aceste medicamente. În aceste moment avem stocuri care nu ne ajung. Aprovizionarea nu merge cum ar trebui. (...) Astăzi am înţeles exact ce se întâmplă. Pe de altă parte, este şi vina producătorilor, care chiar dacă au beneficiat de eliminarea taxei de clawback, suspendarea pe o perioadă de doi ani de zile, nu au făcut nimic pentru noi. Au notificat că nu vor mai aduce imunoglobulinele, dar atât. Nimeni nu i-a mai sancţionat şi nu i-a mai întrebat nimic. Voi avea o întâlnire cu dânşii mâine", a afirmat Pintea, în cadrul unei emisiuni televizate.

Ministrul Sănătății a mai spus că astfel de sincope nu sunt normale.

"Până la urmă lucrurile le vom rezolva, dar sincopele acestea nu sunt normale. Adică eu consider că în acest moment nu suntem trataţi ca un partener egal şi voi încerca să aflu mâine de ce. (...) Nu este doar vina noastră, este şi vina producătorilor. Vina noastră este că nu suntem consecvenţi. Avem un sistem informatic implementat, dar care nu funcţionează, care are un nivel de alertă dacă stocurile scad sub nivelul normal - nu funcţionează", a declarat Pintea.