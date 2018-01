Ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, a răspuns vineri acuzațiilor care i s-au adus în ultima vreme, referitoare la faptul că nu a plătit nici acum premiile pentru canotoarele care au câștigat anul trecut medalii la campionatele mondiale și că a acordat Federației Române de Judo drept de folosință gratuită pentru 49 de ani asupra hotelului ”Stadion” din Cluj.

Ministrul Sporturilor își pune cenușă în cap: Nu am defavorizat Federația Română de Canotaj. Ce spune despre Federația Română de Judo, care a primit în folosință gratuită pe 49 de ani un hotel din Cluj

În conferința de presă susținută vineri dimineață la sediul ministerului, Dunca a susținut că nu a defavorizat Federația Română de Canotaj și a negat informațiile privind hotelul din Cluj.

”Ca să vedeți că nu am defavorizat Federația Română de Canotaj, o să vă dau câteva cifre. Are cea mai mare finanțare și a avut cea mai mare deschidere din partea mea, ca ministru. Contractul de finanțare - 7.156.000 de lei, anul trecut. Din premieri au primit 2.650.000 plus ultima premiere pe care o primește în ianuarie. Indemnizații sportive - 595.000 de lei. Am investit, pentru că am considerat că este o federație prioritară, în CSM și în cluburile sportive, încă 1.959.000 în echipamente și dotări. Anul acesta am alocat foarte mulți bani pentru aparate de refacere și baze de refacere pentru acești mari campioni.

Citește și: ULTIMELE cuvinte ale lui Neagu Djuvara: A murit cu o DECLARAȚIE DE DRAGOSTE pe buze și UN MESAJ pentru generațiile viitoare Ultimul mohican al centenarilor: Mihai Șora, singur, întristat, dar resemnatMedicii au rămas ÎNGROZIȚI în timpul necropsiei Alexandrei, tânăra ucisă de militarul Florin Oprea! E ȘOCANT ce au găsit în trupul ei

Trebuie să ne gândim că toți sunt campionii noștrii și dacă ne uităm la toate sporturile, o să vedem foarte mulți tineri implicați. Dorința mea a fost de a da încredere generației acesteia, că statul sprijină sportul. Și am reușit, aproape pe fiecare federație.

Pe cei care au aruncat cu piatră, i-aș întreba, pentru că au condus acest minister, ce facem cu copiii și cu premiile din 2015-2016 și ce justificări avem.

Am fost acuzat că aș fi dat în folosință gratuită hotelul ”Stadion” din Cluj, Federației Române de Judo, fapt care nu este adevărat. E o hotărâre de guvern, pentru că trebuie să luăm avizele de la toate ministerele implicate, dar în acest hotel din 2000 stă doar Federația de Judo. În ultimii doi, 100% doar loturile naționale ale Federației Române de Judo.

Ministerul Tineretului și Sportului nu are un buget în momentul de față prin care să-și permită să investească în baze.

Raționamentul este unul extrem de simplu. Vă predau în administrare, pentru că legea îmi permite, și descurcați-vă, nu mai veniți să cereți bani de la minister.

Am încercat lucrul acesta, acum suntem în reanalizare”, a declarat Dunca.