Ministrul Sporturilor, sărac lipit, doar în declarația de avere. Tolontan: Marius Dunca conduce mașini de lux, dar susține că este întreținut de iubita care are o firmă cu profit zero (VIDEO)

Ministrul Sportului a obținut din 2012 până anul trecut venituri medii de 12.000 de euro pe an, dar conduce un Audi A8 nedeclarat, limuzină comparabilă ca preț cu cea primită de Simona Halep când a devenit numărul unu mondial, scrie jurnalistul Cătălin Tolontan într-un nou articol. Marius Dunca susține că pe Audi plătește o rată de 700 de euro pe lună, deși el a câștigat 1.000 de euro pe lună în ultimii șase ani, se mai arată în mesajul lui Tolontan. Cum s-a descurcat cu 1.000 de euro pe lună vreme de 6 ani? Răspunsul ministrului e halucinant: l-a ajutat iubita, antreprenor al unei firme cu profit zero.

„Dunca locuiește la Brașov într-un penthouse sub Tâmpa, în valoarea de peste 130.000 de euro. Niciuna dintre aceste proprietăți nu este declarată! «Averea uriașă a apărut în principal în 2014-2015, când el a fost șeful Protecției Consumatorilor», spune o sursă a ziarului. Potrivit declarațiilor de avere 2012-2017,

Dunca a câștigat un total de doar 73.000 de euro în ultimii 6 ani! Numai donația făcută de actualul ministru către PSD, când s-a ales senator, e de 63.000 de lei și reprezintă mai mult decât a câștigat într-un an!”, notează Cătălin Tolontan.

Tolontan și Dunca au avut o confruntare în direct, în cadrul Știrilor B1 TV.

”Este unul dintre călugării franciscani ai politicii din România. Am analizat ultimii șase ani ai ministerul Tineretului și Sportului și nu am găsit niciun treren, apartament, cu excepția unei motociclete. A împrutat bani și i-a donat partidului, a donat mai mult față de cât a câștigat în ultimii șase ani. (...) E un om foarte sărac, care stă în casa iubitei, un penthouse din Brașov, nu a declarat casa din buletin că e a mamei, nu a declarat două mașini de lux, are aceleași număr de înmatriculare”, a spus Tolontan.

Replica ministrului a fost aceea că nu poate declara bunuri pe care nu le deține.

”Este o mașină de 6 ani și am preluat-o cu chirie. Nu pot să o declar, că nu este a mea. Nu pot sa declar ce nu este al meu”, a spus Dunca.

Întrebat cum poate plăti lunar o rată de 700 de euro, în condițiile în care veniturile lui sunt de 1.000 de euro, ministrul a precizat că are un venit de 20 de mii de lei.