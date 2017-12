Miron Cozma ia pensie de VICTIMĂ A MINERIADELOR. Ce sumă încasează lunar ”Luceafărul Huilei”

Miron Cozma, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, beneficiază lunar de o pensie specială în calitate de victimă a mineriadelor.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că Miron Cozma este victimă a mineriadelor și că trebuie să primească o pensie lunară, notează stirilekanald.ro.

”Pentru mine, e o mare realizare, și pentru mineri. Faptul că ani de zile Miron Cozma și minerii și-au atras oprobriul public și nimeni nu a făcut nimic, guverne și președinți de țară nu au făcut altceva decât să îi exonereze pe Ion Iliescu și pe toți ceilalți, iată că Curtea Europeană de la Strasbourg a decis acceptarea mea ca victimă în dosar”, declara, în 2015, Miron Cozma, pentru B1 TV.

El a mai spus atunci că primește o pensie, ca victimă a Mineriadelor, în valoare de 1.489 de lei: ”Vreți să vă arăt că am o pensie de 1.489 lei? Cum am prosperat? Nu am prosperat. Nu am casă. Cu ce am prosperat? Făcând 11 ani de închisoare”.