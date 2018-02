MITĂ DE 3 MILIOANE DE EURO la o mare COMPANIE DE STAT! Anunțul de ULTIMĂ ORĂ al DNA

Mită enormă la o mare companie de stat.

Fostul director al Nuclearelectrica este acuzat că a primit de la reprezentanţii unor firme de software aproape trei milioane de euro în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu.

Citește și: Protestatarii #rezist, tot mai dezbinați: Sandu Matei de la pagina ”Insistăm”, plângere la Poliție împotriva a doi membri din grupul ”Corupția ucide” (FOTO)Un pensionar lasă GRATUIT această vilă în București. Cu o condițiePreședintele Klaus Iohannis ar fi în vacanță în Tenerife

Pompiliu Budulan a fost pus sub control judiciar, luni, de procurorii DNA Ploiești.

Redăm mai jos comunicatul intergral al Direcției Naționale Anticorupție

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 05 februarie 2018, față de inculpatul

BUDULAN POMPILIU, la data faptelor director general al S.N. Nuclearelectrica SA, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de luare de mită.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada 2009-2010, inculpatul Budulan Pompiliu, în calitate de director general al S.N. Nuclearelectrica SA, a pretins, pentru sine și pentru formațiunea politică aflată la guvernare, de la reprezentanții a două firme de software

- un procentaj de 10% din valoarea facturilor emise către societatea națională pentru serviciile prestate, din care a primit, în perioada iunie 2009 – decembrie 2011, suma totală de 6.492.589,16 lei (echivalentul a 1.536.743,86 euro),

- un procentaj de 10% din valoarea a două contracte, din care a primit, în perioada 2010 - decembrie 2011, suma totală de 5.213.282 lei (echivalentul a 1.250.188 euro).

Banii respectivi au fost pretinși și primiți de inculpat în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu ce vizau atribuirea și derularea în bune condiții a contractelor încheiate de cele două firme cu societatea pe care o conducea.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Budulan Pompiliu trebuie să respecte următoarele obligații:

a) să se prezinte la sediul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești sau la sediile instanțelor de judecată, ori de câte ori este chemat,

b) să informeze de îndată organul judiciar cu privire la schimbarea locuinței,

c) să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat,

d) să nu părăsească teritoriul României, decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului,

e) să ne se apropie și să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar,

f) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.

Inculpatului i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpatului Budulan Pompiliu i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Citește și: PRIMA VICTIMĂ a cumplitului virus AH1N1, o femeie din Iași. Bilanțul îmbolnăvirilorMinistrul Sănătății anunță că ar putea fi declanşat mecanismul de protecţie civilă în cazul crizei imnoglobulinelorMinistrul Apărării sesizează Parchetul Militar după ce o dronă subacvatică a Armatei a fost pierdută anul trecut