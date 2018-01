Mitropolia Moldovei, 16 TONE DE AGHEASMĂ mare, cu 4 mai mult ca Patriarhia. Mitropolitul Teofan schimbă și regulile de distribuire a apei sfințite, din cauza „fraților romi” (VIDEO)

Circa 16 TONE de agheasmă au fost pregătiţi pentru slujba de sâmbătă de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei de la Iași.

Ca în orice an, de Bobotează, o problemă este îmbulzeala care provoacă haos și scandal. Pentru a preîntâmpina aceste probleme avem de-a face cu modificări importante de Bobotează din acest an, la Mitropolie: doar preoţii vor umple sticlele cu agheasmă. Prelaţii vor să evite imaginile dezagreabile cu îmbulzeala romilor la butoaie. Din cauza temperaturilor ridicate, ce contrazic astfel zicerile legate de „gerul Bobotezei“, nici crucea nu va mai fi din gheaţă, ci din cetină.

Mitropolia Moldovei, 16 tone de agheasmă mare, cu 2 mai mult ca Patriarhia.

Anul acesta, la dorinţa Înaltpreasfinţitului Teofan, mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, la slujba de Bobotează de pe 6 ianuarie oamenii nu vor mai fi lăsaţi să se îngrămădească la cele 11 butoaie. Părinţii catedralei şi alţi voluntari vor lua sticlele oamenilor şi le vor umple cu agheasmă mare, prevenind astfel îmbulzeala care avea loc în fiecare an, în ciuda eforturilor jandarmilor prezenţi să asigure ordinea.

„Noi, părinţii catedralei, împreună cu mai mulţi voluntari, vom merge într-un semicerc în locul unde sunt amplasate butoaiele şi, împreună cu mai mulţi voluntari, vom împărţi agheasma cea mare. Nu vom mai lăsa oamenii să se îngrămădească, îi avem şi pe fraţii romi cărora le place lucrul ăsta, am primit mai multe reclamaţii, şi a fost şi dorinţa Înaltpreasfinţitului. Vom împărţi pet-uri pregătite dinainte, dar vom umple şi sticlele aduse de credincioşi de acasă“, a declarat arhimandritul Dosoftei Şcheul, mare ecleziarh la Catedrala Mitropolitană din Iaşi.

Nici anul acesta crucea nu va fi din gheaţă, ci din cetină şi din flori.

„Anul acesta nu a fost nici zăpadă, nici gheaţă, nici frig. Nu am mai văzut un an ca ăsta, dar, dacă a rânduit Dumnezeu, nu ne putem pune împotrivă. Noi ne facem slujba, şi nădăjduim ca bunul Dumnezeu să ne ajute, să fie un an binecuvântat. Vrem să transmitem credincioşilor să aibă răbdare, fiindcă cel mai important lucru este să vină cu credinţă, să se roage, că, dacă nu avem credinţă, degeaba luăm agheasmă şi ne batem în piept că suntem creştini“, a adăugat Dosoftei Şcheul, potrivit ziaruldeiasi.

