Moment simbolic în fața Parlamentului: 60.000 de protestatari au aprins lanternele telefoanelor și au cântat Imnul Național (VIDEO)

Cele 60.000 de persoane care au protestat sâmbătă seară în București au intonat Imnul Național în jurul orei 21.00 și au aprins lanternele telefoanelor, într-o reeditare a gestului de anul trecut din Piața Victoriei.

Plecați de la Piața Universității și ajunși la Palatul Parlamentului, ei au scandat ”DNA să vină să vă ia”, ”Demisia”, „Hoții”, "Jos Dragnea", ”Justiţie nu corupţie", "Jos mafia" sau "PSD ciuma rosie".

Sursă Video: Victor Cozmei

Moment simbolic în fața Parlamentului: 60.000 de protestatari au aprins lanternele telefoanelor și au cântat imnul național

