Moment SOLEMN! Preşedintele Federaţiei Comunitatilor Evreieşti, "Cetățean de onoare al Municipiului București" (VIDEO)

Moment solemn la Bucureşti. Doctorul Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei Comunitatilor Evreieşti din România, a primit miercuri titlul de "Cetățean de onoare al Municipiului București". La acest moment au participat şi Liviu Dragnea, dar şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Preafericitul Părinte Daniel.

“Ii decernez azi titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei domnului Aurel Vainer, presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, o personalitate remarcabila a vremurilor noastre. Lider spiritual al comunitatii evreiesti, pe care a reprezentat-o cu cinste in trei mandate in Parlamentul Romaniei, dar si reputat specialist in marketing si comert, doctor in economie, domnul Aurel Vainer a influentat pozitiv societatea romaneasca, prin intreaga sa activitate. Ii multumim pentru aceasta si ii uram viata lunga si succes in anii care vor urma!”, a declarat primarul general Gabriela Firea.

Citește și: HALUCINANT! Mercenari care au luptat în DONBASS au tranzitat RomâniaUn pensionar lasă GRATUIT această vilă în București. Cu o condițiePeste 100 de oameni cu gripă s-au prezentat la Institutul ”Matei Balş” într-o singură zi (VIDEO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului București a aprobat în ședința din data de 17 ianuarie 2018 acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului București" Președintelui Federației Comunităților Evreiești din România.

Citește și: "148 DE MILIOANE DE EURO, PIERDUȚI după o decizie a CCR!" Kovesi aruncă BOMBAADIO, Exatlon?! Giani Kiriță, OBLIGAT să dea explicaţii într-un dosar DIICOT! Ce se va întâmpla cu EMISIUNEAO postare pe Facebook a unei studente ARUNCĂ ÎN AER UMF-ul! Totul s-a întâmplat marţi la amiază, chiar pe holurile UNIVERSITĂŢII! Hărţuită şi abuzată de PROFESOR? (FOTO)