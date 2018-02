Motivul HALUCINANT pentru care un bărbat a făcut accident. „A zis...”

Un bărbat din Capitală, Dragoş Bârligea, a fost arestat preventiv după ce a provocat un accident în care a lovit mai multe mașini.

Soția acestuia care a fost recent externată a dezvăluit motivele halucinante pentru care bărbatul a avut accidentul.

Citește și: Protestatarii #rezist, tot mai dezbinați: Sandu Matei de la pagina ”Insistăm”, plângere la Poliție împotriva a doi membri din grupul ”Corupția ucide” (FOTO)Un pensionar lasă GRATUIT această vilă în București. Cu o condițiePreședintele Klaus Iohannis ar fi în vacanță în Tenerife

De asemenea, aceasta a precizat că a cerut ordin de protecţie, deoarece bărbatul a zis de mai multe ori că o va omorâ: „Era o chestie între noi, de ceva timp, cu omorul. Nu l-am luat în serios, este bărbatul meu, îl iubesc, l-am iubit, nu mă aşteptam la aşa ceva, dar atunci, în ziua aceea, nu ştiu, lucrurile au luat-o razna (...) Nu s-a întâmplat practic nimic. Am plecat într-un calm, inexplicabil calm. Să ieşim la aer, să luăm o gură de aer, era soare, frumos. Am zis OK, eu calmă de fire, ca să nu-l zgândăr”.

Soția șoferului a adăugat, citată de Știripesurse: „Am ieşit din casă, toate bune şi frumoase, în momentul în care a pornit maşina mi-a văzut deasupra în geantă un ruj şi s-a panicat, a zis că i-am pus filaj. Mi-a spus că mă omoară şi că în ziua aia voi muri. A zis: vei muri azi sau murim amândoi”.

Bârligea era consumator de cocaină și își agresa frecvent fizic soția.

Citește și: PRIMA VICTIMĂ a cumplitului virus AH1N1, o femeie din Iași. Bilanțul îmbolnăvirilorMinistrul Sănătății anunță că ar putea fi declanşat mecanismul de protecţie civilă în cazul crizei imnoglobulinelorMinistrul Apărării sesizează Parchetul Militar după ce o dronă subacvatică a Armatei a fost pierdută anul trecut