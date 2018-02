Noi date ȘOCANTE în dosarul de PROXENETISM "Shanghai". Unul dintre polițiștii recunoscuți la DIICOT de fetele abuzate a ajuns la Secretariatul General al GUVERNULUI (VIDEO)

Noi detalii șocante ies la iveală în dosarul de proxenetism "Shanghai", în care apar nume grele din poliție și din servicii, arată B1 TV. Până acum, 10 ofițeri și oficiali au fost recunoscuți, la DIICOT, de către fetele minore, sechestrate și obligate să se prostitueze. Printre aceștia, se număra și polițistul Sorin Brînduș, care, dezvăluie jurnaliștii de la Gazeta Sporturilor, a ajuns în Secretariatul General al Guvernului, iar acum la Compania de Autostrăzi! Luat la întrebări, Brînduș se apără si spune că a fost în misiune la restaurantul "Shanghai" și că nu are nici o legătură cu traficul de minore de acolo.

Noi mărturii din dosarul Shanghai arată cum traficanții chinezi îi foloseau pe polițiști ca să șantajeze pe alți afaceriști chinezi, împărțind 10.000 - 15.000 de euro la fiecare caz. Rețeaua nu făcea doar exploatarea sexuală a unor fete fără apărare, ci și trafic de persoane, către spațiul UE. Ambele operațiuni, trafic transfrontalier de persoane și prostituție infantilă, erau coordonate de la restaurantul "Shanghai".

Citește și: EXPLOZIV! Consilierul lui CARMEN DAN, dezvăluiri din DOSARE: “Cum e posibil ca sursele să ştie mai multe ca mine”Cum merg afacerile lui Radu Mazăre, de când a fugit din țarăTOPUL ZODIILOR care nu rezistă în relaţiile de lungă durată

În același timp, traficanții se purtau crud cu fetele și le obligau să facă sex cu polițiștii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.