Noi informaţii despre şoferul care a provocat intenţionat un accident cumplit în Capitală în timp ce conducea drogat: Ce s-a găsit în maşina acestuia (VIDEO)

UPDATE 13:20: Şoferul care a produs cumplitul accident de sâmbătă a fost externat de la Spitalul Floreasca, iar poliţiştii l-au ridicat pentru a îl duce la audieri la Poliţia Capitalei.

Între timp, autorităţile au confirmat faptul că acesta se afla sub influenţa drogurilor în momentul producerii accidentului. Surpriza vine din faptul că nu doar acesta era drogat, dar şi soţia acestuia.

Şoferul drogat care a comis accidentul cumplit din centrul Capitalei a fost ridicat şi dus la audieri

