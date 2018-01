Nostalgicii s-au adunat la mormântul lui Nicolae Ceaușescu, pentru a-l omagia pe fostul dictator în ziua în care ar fi împlinit 100 de ani (VIDEO)

Nicolae Ceauşescu ar fi împlinit pe 26 ianuarie 100 de ani. Dacă nu ar fi avut loc Revoluția din 1989 şi dacă fostul dictator ar mai fi trăit, ziua de 26 ianuarie ar fi fost considerată cea mai importanta zi a anului. Cu toate aceste, în continuare, zeci de nostalgici se adună, an de an, la mormântul din cimitirul Ghencea, unde aprind lumânări şi deapănă amintiri din Epoca de Aur.

"Să-i fie RUȘINE lui Radu Banciu pentru CRITICILE pe care i le aduce domnului tovarășului Nicolae Ceaușescu". Admiratorii fostului conducător al țării îl CRITICĂ pe jurnalist

