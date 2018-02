Nou caz scandalos în sistemul de sănătate: Tânăr cu arsuri grave lăsat să agonizeze în timp ce infirmierele spărgeau seminţe (VIDEO)

Caz scandalos într-un spital din Vaslui. Un tânăr cu arsuri grave a fost lăsat să agonizeze pe hol. Asta în timp ce infirmierele mâncau nepăsătoare seminţe. Deşi tânărul s-a rugat de ele să îl ducă în salon, angajatele spitalului l-au ignorat.

Fără să se gândească o secundă la regulie de igienă, o infirmieră din Vaslui mânca seminţe în faţa unui pacient cu arsuri grave la picioare. Deşi tânărul o roagă pe infirmieră să-l ducă în salon, femeia e prea ocupată să-şi termine gustarea.

Nou caz scandalos în sistemul de sănătate: Tânăr cu arsuri grave lăsat să agonizeze în timp ce infirmierele spărgeau seminţe

