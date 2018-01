Nu ajunge că și-a pierdut DINȚII! Boureanu a primit LOVITURA DE GRAȚIE! DAUNE URIAȘE pentru POLIȚISTUL AGRESAT!

Conflictul lui Cristian Boureanu cu mai mulți polițiști de la Brigada Rutieră, în urma căruia fostul politician a stat în arest preventiv două luni, continuă să producă efecte.

Mai nou, fostului politician i se cer daune importante.

Dorin Iamandi, unul dintre poliţiştii implicaţi în conflictul cu Cristian Boureanu, a anunţat joi că se constituie parte civilă şi cere daune de 50.000 de euro în dosarul în care fostul deputat este judecat pentru ultraj.

Cererea de constituire de parte civilă a fost făcută la Judecătoria Sectorului 1, unde a avut loc un nou termen în procesul în care Boureanu este judecat pentru ultraj, informează Agerpres.

Tot joi, a fost audiat în instanţă şi celălalt poliţist implicat în conflictul din iunie 2017, Andrei Ovidiu, care a prezentat versiunea sa asupra incidentului: "După oprire, a fost legitimat conducătorul auto. Le-a prezentat şi am solicitat şi actele maşinii. Atunci am observat cine se afla pe locul din dreapta. Expresia dânsului a fost să îl lăsăm în pace pe şofer că nu a băut şi este în regulă. Am observat că era sub influenţa alcoolului şi nu am vrut să am o discuţie cu dânsul. Am restituit actele şi am lăsat maşina să continue deplasarea. În momentul în care autoturismul s-a pus în mişcare, inculpatul a claxonat îndelungat, a scos capul pe geam şi mi-a adresat injurii. A rămas cu mâna pe geam şi mi-a arătat semne obscene. Având în vedere atitudinea inculpatului, atât eu, cât şi colegul Dorin Iamandi am hotărât să pornim în urmărirea autoturismului în care se afla inculpatul, pentru a-l sancţiona contravenţional. Şoferul autoturismului s-a conformat solicitării noastre de a opri. Iniţial a deschis geamul. Nu mai pot preciza exact cum s-a petrecut. Inculpatul mi-a transmis că nu are niciun document la el, deoarece este cetăţean american şi se afla pe scaunul din dreapta şi că, prin urmare, nu avea de ce să ne prezinte un document, în viziunea dumnealui".

Anul trecut, pe 9 iunie, în jurul orei 1.30, maşina în care se afla Cristian Boureanu, alături de prietena lui, a fost oprită în trafic de un echipaj de poliţie rutieră pe bulevardul Aviatorilor din Capitală. În momentul în care poliţiştii i-au solicitat documentele de identitate, Boureanu s-a manifestat violent, a ameninţat un poliţist şi i-a prins acestuia degetele mâinii drepte prin închiderea portierei autoturismului, i-a rupt uniforma şi l-a lovit cu genunchiul în zona inghinală, provocându-i leziuni traumatice. Poliţistul a reacţionat şi l-a lovit pe Boureanu, acesta căzând la pământ.

Fostul politician a fost imobilizat, încătuşat şi condus la sediul Brigăzii Rutiere pentru cercetări. Fiind într-o stare avansată de ebrietate, lui Boureanu i s-a făcut rău, el fiind transportat apoi la Spitalul Floreasca.

Ulterior, pe 10 iunie, el a fost arestat preventiv, fiind pus în libertate pe 11 august. Fostul deputat a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a trei infracţiuni de ultraj, el fiind acuzat că a lovit un polițist rutier.