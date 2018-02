„Nu pot vinde copilăria lor pentru niște bani în plus!” O familie de români din Belgia, în stare de șoc după ce fetița lor de 7 ani a venit acasă cu un desen explicit sexual (FOTO)

Școlile din Vestul Europei au educația sexuală ca materie obligatorie de studiu. O familie de români aflată în Belgia a luat contact cu această realitate în care fetița de 7 ani, elevă în clasa întâi, a venit acasă cu un desen în care era zugrăvit un act sexual, relatează activenews.ro.

„Este halucinant!! Este strigător la Cer! Mi s-a răscolit toată ființa mea! Mi-e greu să transpun în scris revolta pe care o trăiesc și gravitatea lucrurilor. Clocotesc! Trăiesc în Occident de mulți ani, există și părți bune aici, dar există o libertate mai mult decât este posibil. Lor li se pare normal, chiar firesc, ca unui copil de 7 ani să i se spună despre spermatozoizi, ovule, cum se fac copiii..”, scrie Corina Elena pe pagina ei de Facebook.

Mama fetiței a afirmat că nu a primit lămuriri din partea învățătorului pentru că nu există căi de comunicare între părinți și aceștia.

„Sistemul școlar din Occident presupune ca bariera dintre părinți și școală să fie foarte ridicată, aproape inaccesibilă, doar în cadrul ședințelor cu părinții poți vorbi cu ei. Există un caiet de corespondență între noi și învățători prin care putem comunica cele de trebuință neapărată. No phones calls, no text messages. Nu am acces la ce studiază concret zi de zi. Copilul nu spune tot ce face, nu explică bine, e nițică beznă prin subiect”, a mai spus mama.

O altă întâmplare a avut loc de Haloween, când românca a refuzat să-și costumeze copilul, chiar dacă școala a făcut presiuni uriașe.

„S-au minunat când am refuzat, în numele religiei noastre, să deghizam copiii de Haloween. Au insistat și în scris și telefonic să mi las copilul la carnaval, pentru că este frumos, m-au șantajat și emoțional, spunând că fetița mea va suferi, pentru că va fi singurul copil nedeghizat, care nu primește rol în povestea lor (Harry Potter) și se va simți exclusă etc etc. Evident că nu m au convins, nu sunt chiar atât de slabă de înger. În acea zi ne-am distrat acasă, n-am trimis o la școală. Iar copilul n-a avut nicio problemă că n-a fost”.

În final, Corina Elena spune că va reveni în România, acolo unde „ne vom distra frumos, așa cum și noi am facut-o la vremea noastră”, chiar dacă, mai spune aceasta, diferența între țara noastră și Occident este de 50 de ani.

„Nu pot vinde copilăria lor pentru niște bani în plus. Copilăria copiilor mei este fără preț! Vă plângeți că suntem înapoiați? Uite ce câștigați când avansați! Prețul unui trai mai bun în Occident este mult prea mare pentru valorile cu care te alegi trăind în el. Occidentul fură! Fură libertatea copiilor, fură copilăria copiilor, indeferent al cărei nații sunt! Nu mai există nimic normal în Occident! Cei 50 de ani de evolutie au acoperit orice urmă de normalitate. Iar ei nu își mai dau seama de lucrurile astea pentru că le au moștenit și ei din generație în generație și au crescut așa, considerând că anormalul nostru este perfect normal. Ba chiar invers, tu, cel care încă ai crescut și te au crescut părinții și bunicii frumos, cu simțiri, ceva valori, ceva principii, ești văzut anapoda de ei. Cum adică în numele religiei nu lași copilul la deghizat? Cum, că avem multe religii în școală, dar nu se opune nimeni. Păi nu, pentru că nu sesizează pericolul, nu li se pare nimic anormal”, a mai spus Corina Elena.