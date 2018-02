Numărul doi în clanul Cordunenilor a scăpat de o condamnare la 14 ani de închisoare (VIDEO)

Numărul doi în clanul Cordunenilor, Petronel Corduneanu, a fost achitat de judecători după ce, în primă instanţă, primise o sentinţă de 14 ani de închisoare, informează B1 TV. Interlopul fusese condamnat inițial pentru constituire de grup infracţional organizat şi şantaj. Pentru prima infracţiune a fost găsit nevinovat şi a fost achitat, iar pentru cele două infracţiuni de şantaj nu a primit nicio pedeapsă pentru că faptele s-au prescris.

”Salutăm decizia magistraţilor de la Curtea de Apel Iaşi. Oricât de radicală ar părea în ochii opiniei publice, este o soluţie firească, perfect legală, şi care vine să pună capăt calvarului prin care a trecut domnul Petronel Corduneanu şi familia sa în toţi aceşti ani în care simplă apartenenţa la familia Corduneanu a constituit temei pentru nenumărate abuzuri şi idei preconcepute despre persoana acestuia. Apreciem că s-a făcut dreptate în acest caz, şi asta nu poate decât să ne bucure şi să ne reintareasca încrederea în sistemul judiciar", a declarat avocatul Alexandru Rîșniță, citat de ziaruldeiași.ro.

Decizia de achitare vine la doar câteva zile după ce Petronel Corduneanu a fost reţinut într-un dosar de şantaj şi cămătărie. Nu s-a dispus, însă, arestarea sa preventivă, din lipsă de probe.

