O elevă a fost umilită în clasă de un coleg (VIDEO)

O elevă a fost umilită în clasă de un coleg, aceasta fiind pusă de băiat să-i șteargă adidașii, iar ea se conformează umil, în râsetele colegilor.

Totodată, băiatul i-a pus piciorul în poală fetei, murdărindu-i hainele, scrie Observator.tv.

Videoclipul a fost publicat pe Facebook, iar cel care l-a pus a precizat că l-a trimis deja la Inspectoratul Şcolar Maramureş.

"Am sesizat Inspectoratul Școlar Maramureș cu privire la acest clip. O elevă este umilită de un coleg. Fata are probleme psihice, din ce mi s-a spus. Elevii au drepturi, dar și obligații. Este șocant și dezamăgitor în ce hal a ajuns învățământul românesc și cum este folosit de anumiți elevi", a afirmat băiatul.

Potrivit Ispectoratului Şcolar Judeţean, cei doi sunt elevi la Colegiul Transilvania, iar în caz demarat o anchetă.

