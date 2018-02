O femeie a reclamat un FURT. Reacția POLIȚIȘTILOR este SCANDALOASĂ!

Angajata unui salon de coafură din Craiova aduce acuzații grave polițiștilor secției 4. Ea susține că pe 31 ianuarie a sunat la 112, după ce doi bărbaţi i-au furat portofelul cu bani şi acte, însă agenții ajunși la fața locului ar fi îndemnat-o să mintă, ca să nu mai fie ei nevoiți să facă anchetă. Lavinia Hobeanu a povestit că poliţiştii au pus-o să apeleze din nou numărul de urgenţă şi să anunţe că a găsit portofelul. Ea e acum convinsă că polițiștii nu au vrut nici măcar să încerce să prindă hoţii.

”Am sunat la 112 şi au venit trei poliţişti de la Secţia 4 şi mi-au spus că trebuie să vină şi colegii dânşilor de la Criminalistică să ia amprente şi ar fi de preferat dacă s-ar putea să sunăm la 112 să spunem că a fost o confuzie şi că mi-am găsit portofelul. Le-am povestit tot ce s-a întâmplat, dar şi cum arătau bărbaţii respectivi. Am rămas surprinsă când poliţistul mi-a recomandat să sun la 112 să spun că a fost o confuzie. Eu nu am fost de acord cu acest lucru şi am cerut să vină colegii lor de la Criminalistică să ia amprente şi să depun plângere. Nu mă aşteptam ca poliţia să nu îmi arate fotografii, mă gândesc că în baza lor de date existe hoţi, tâlhari. Cu siguranţă dacă vedeam poze cu ei îi recunoşteam“, a spus Lavinia Hobeanu, citată de Adevărul.

Poliţiştii resping acuzaţiile aduse de angajata salonului de coafură, însă conducerea IPJ Dolj a demarat o anchetă internă. Ei au mai susținut că în cauză a fost deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracțiunii de furt.

În Craiova au fost prădate de hoţi mai multe saloane de coafură, însă angajatelor le este frică să vorbească deoarece acești indivizi sunt extrem de periculoși, a mai spus Lavinia Hobeanu.