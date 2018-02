O nouă numire controversată în Ministerul de Interne: Carmen Dan girează un şef declarat "apt limitat" care fuge de evaluare psihologică (VIDEO)

Numire controversată la conducerea Inspectoratului General pentru Imigrări. Conform mai multor surse, comisarul-şef , Leonard Medrega, nu ar mai fi fost evaluat psihologic din 2014. În plus, el ar fi promovat mai multe persoane, care ar fi avut la rândul lor probleme comportamentale.

Jurnaliştii B1TV au solicitat un punct de vedere de la Inspectoratul General pentru Imigrări, dar oficialii nu au comentat situaţia până acum.

În iunie 2017, lui Leonard Medrega i s-a pus în vedere să ocupe, temporar, funcţia de inspector general al Inspectoratului General pentru Imigrări, asta deşi fusese cercetat în prealabil de Serviciul de Control al Inspectoratul General pentru Imigrări, dar şi de Corpul de Control al Ministrului Afacerilor Interne. Mai mult, Medrega nu a mai fost evaluat psihologic din 2014, potrivit unor surse.

Pentru a evita să fie testat în 2016, Medrega ar fi spus că e bolnav şi şase luni nu a mers la serviciu. Din acest motiv a fost declarat "apt limitat" pentru muncă de către o comisie de expertiză medicală. El ar fi fost atenţionat de mai multe ori de superiori, iar un oficial ceruse categoric o nouă evaluare. Însă aceasta nu ar mai fi avut loc niciodată.

De la numirea în fruntea Inspectoratului General pentru Imigrări, Medrega ar fi adus mai multe persoane "de încredere" care ar avea probleme comportamentale, precum Anişor Cernea care se ocupă de comanda Centrului de Custodie Publică Arad. O altă numire controversată a fost şi cea a comisarului-şef Ioan Puhace, noul inspector general adjunct la Inspectoratul pentru Imigrări.

În 2014, Puhace şi Medrega ar fi fost obligaţi să urmeze cursuri de management după ce evaluarea psihologică din acel moment ar fi arătat că ambii nu ar mai fi fost in stare sa conducă.

