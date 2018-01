O nouă seară de proteste la Sibiu: Sute de persoane au participat la marșul din oraș (VIDEO)

Sibienii au ieșit din nou să protesteze duminică seară față de modificarea legilor justiției și efectele așa-numitei ”revoluții fiscale”.

În jurul orei 19.00, în Piața Mare din oraș se adunaseră aproximativ 300 de persoane, informează turnulsfatului.ro.

Manifestanții au plecat în marș pe traseul Rahovei – Semaforului – Ștefan cel Mare – Bâlea – Constituției – Piața Mare.

O nouă seară de proteste la Sibiu: Sute de persoane au participat la marșul din oraș

