O nouă SPECIE de pasăre, pe teritoriul României. ȘOCANT despre ce este vorba

Ornitologii români au descoperit un cufundar cu cioc alb pe teritoriul sitului Natura 2000 Valea Oltului Inferior, pentru prima dată în România.

Pasărea este o specie din regiunile arctice, ce obișnuiește să se cuibărească în zona arctică a Rusiei, Alaska și Canada, potrivit Hotnews.

Jozsef Szabo, cel care a descoperit pasărea, a declarat: "Eram deja în a treia zi a expediției noastre și am ajuns pe lacul de acumulare Ipotești, imediat la sud de orașul Slatina. Când am ajuns pe lac, prima oară am văzut aglomerări mari de păsări - câteva mii de lișițe, sute de lebede, pescăruși, cormorani și rațe. Eram o echipă de patru oameni pe teren deja de două zile, fiecare știam ce grup de specii trebuie să numărăm. Regula era că prima oară ne uităm la fiecare stol, după care să începem număratul indivizilor. La prima scanare a lacului cu lunetele am găsit un cufundar de talia unui cormoran mare, de culoare foarte deschisă, dar pasărea s-a scufundat foarte repede. Le-am zis prietenilor că eu cred că am găsit un cufundar mare, însă nu eram sigur. După ce s-au uitat și ei ne-am hotărât rapid să ne apropiem de pasăre, ceea ce se putea doar dacă mergeam pe dig. Am demarat în trombă pe dig până la poziția cea mai apropiată de punctul unde văzusem pasărea. Acesta se află la aproximativ 100 de metri de mal, așa că nu a mai fost niciun dubiu că este vorba despre cufundarul cu cioc alb, specie pe care o vedeam în premieră în România".