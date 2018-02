O postare pe Facebook a unei studente ARUNCĂ ÎN AER UMF-ul! Totul s-a întâmplat marţi la amiază, chiar pe holurile UNIVERSITĂŢII! Hărţuită şi abuzată de PROFESOR? (FOTO)

Scandal în inima universitară a Moldovei! Un mesaj postat marţi la amiaz ă pe Facebook a trezit noi trepida ţ ii în interiorul Universit ăţ ii de Medicin ă ş i Farmacie "Gr. T. Popa" din Ia ş i. O tânară a cerut ajutorul prietenilor de pe Facebook pentru a identifica un individ care a urm ă rit-o, h ă r ţ uit-o ş i insultat-o chiar pe holurile institu ţ iei de înv ăţă mânt, scrie BZI .

F ata nu a dat doar semnalmentele b ă rbatului, ci a reu ş it s ă -l ş i pozeze, intenţionând să- i fac ă plângere la universitate ş i la Poliţie. Dup ă aproximativ o or ă de la publicarea post ă rii, lucrurile au luat o întorsatura nea ş teptat ă : b ă rbatul din fotografie era nimeni altul decât profesorul de Fiziologie din cadrul Universit ăţ ii, Dragomir Nicolae Ş erban.

Acesta este so ţ ul decanei Facult ăţ ii de Medicin ă. El a mai fost implicat în conflicte cu studentii, îns ă niciodat ă acestea nu au fost publice, în c adrul colectivului, având o imagine foarte bun ă. E ste posibil ca la mijloc s ă fie doar o r ă zbunare a studen ţ ilor pica ţ i la examene, a l ă sat s ă se în ţ eleag ă prof. Lăcrămioara Şerban, so ţ ia acestuia, în discutia cu reporterii.

Citește și: HALUCINANT! Mercenari care au luptat în DONBASS au tranzitat RomâniaUn pensionar lasă GRATUIT această vilă în București. Cu o condițiePeste 100 de oameni cu gripă s-au prezentat la Institutul ”Matei Balş” într-o singură zi (VIDEO)

Cert este c ă , în jurul orei 14:30, cu pu ţ in timp înainte de începerea ş edin ţei Consiliului de Administra ţ ie al Universitatii, postarea a fost ş tears ă! Decanul neag ă însă faptul c ă ar fi cerut administratorilor grupului de studen ţ i pe care a fost postat mesajul ş i fotografia s ă ş tearg ă postarea... Cu toate acestea, mesajul s-a propagat cu viteza luminii prin mai toate birourile de la UMF Ia ş i.



"Nu am auzit nimic despre asta. Îmi este greu să cred că domnul profesor ar face aşa ceva. O să vedem despre ce este vorba", a declarat Ivona Burduja, purtătorul de cuvânt al instituţiei.

Citește și: "148 DE MILIOANE DE EURO, PIERDUȚI după o decizie a CCR!" Kovesi aruncă BOMBAADIO, Exatlon?! Giani Kiriță, OBLIGAT să dea explicaţii într-un dosar DIICOT! Ce se va întâmpla cu EMISIUNEAŞoferul care a accidentat o fetiţă de 2 ani și-a dezmembrat mașina ca să șteargă probele (VIDEO)