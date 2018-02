Olguța Vasilescu, chemată să dea explicații în Comisia economică din Senat: „E incalificabil să ameninți antreprenorii” (VIDEO)

Florin Cîţu, preşedintele Comisiei economice din Senat, a declarat miercuri în cadrul emisiunii ”Dosar de politician” că o va chema pe Olguţa Vasilescu la Comisie să explice măsurile adoptate şi atitudinea faţă de mediul privat prin care se încearcă găsirea unui "ţap ispăşitor".

„Din nou vorbim despre antreprenori, Olguța Casilescu are antecedente aici. I-am trimis o invitație la comisia economică pentru că lucruile ies de sub control. E incalificabil să vii să ameninți antreprenorii din sectorul privat pe față cu controale ITM, după o să vină ANAF și o să îi forțeze să facă ce? Pentru că în sectorul privat nu ai ce să faci, salariul este negociabil. O să chem și antreprenorii. Aș vrea să își ceară scuze. Să ne spună de ce vrea să facă acest lucru”, a declarat Flroin Cîțu”.

