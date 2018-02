Olguţa Vasilescu refuză să meargă în Comisia Economică a Senatului pentru a da explicaţii privind salariile (VIDEO)

Ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu a anunţat luni că nu se va prezenta marţi în Comisia Economică a Senatului pentru a da explicaţii privind problemele create în sistem care au dus la scăderi de salariile. Aceasta a motivat absenţa prin faptul că avea deja în program o întâlnire cu sindicatele pentru această zi.

"Mâine (nr. marţi) aveam o discuţie cu sindicatele, deci aveam deja programată această întâlnire, am scris preşedintelui comisiei punctul meu de vedere pentru că mi s-a solicitat prezenţa pe două puncte: legea salarizării şi activitatea ITM. I-am ataşat legislaţia în vigoare şi tot ce s-a întâmplat ca să văd dacă mai este necesară prezenţa mea", a afirmat Lia Olguţa Vasilescu la Parlament.

Invitarea ministrului în comisie a fost anunţată de preşedintele acesteia, Florin Cîţu, încă de miercuri.

"O voi invita pe ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, la Comisia economică, săptămâna viitoare. A dat aceea declaraţie de ieri prin vrea să (...) forţeze, să intervină în relaţia dintre angajator şi angajat şi să trimită în control ITM şi sindicatele. Înţeleg că după aceea va trimite ANAF, îi bagă în puşcărie. (...) O voi chema la comisie să ne explice ce vrea să facă. Este o declaraţie incalificabilă în 2018. Nu poţi să ai astfel de atitudini faţă de sectorul privat", a declarat Florin Cîţu.

