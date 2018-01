Omagiu pentru Neagu Djuvara: Sute de oameni își iau rămas bun la de marele istoric (VIDEO)

Pelerinaj la căpătâiul lui Neagu Djuvara. Trupul neînsufleţit al istoricului a fost depus la Catedrala greco-catolică „Sfântul Vasile cel Mare" din Bucureşti. Rând pe rând, cei care l-au admirat şi respectat au venit să-i aducă un ultim omagiu, informează B1 TV.

Neagu Djuvara a oferit tuturor adevărate lecții de istorie, de viață, de bunătate și iubire, spun cei care au avut onoarea de a-l cunoaşte.

Citește și: Un militar care conducea băut a accidentat un pompier ISU, apoi a fugit de la locul accidentului (VIDEO)Noua modă printre femei: își albesc vaginul. Ce înseamnă și cât costă proceduraSTRIGĂTOR LA CER! Pedeapsă incredibilă primită de militarul-pedofil, care şi-a bătut joc de o fetiţă de opt ani: Ar putea rămâne LIBER

Cu o floare şi o lumânare, au venit la catafalcul istoricului şi oameni care nu l-au cunoscut, dar l-au iubit.

Înmormântarea lui Neagu Djuvarava va avea loc la cimitirul Bellu. Vor fi aduse onorurile militare cuvenite pentru un Cavaler al ordinului național „Steaua României".

Omagiu pentru Neagu Djuvara: Sute de oameni își iau rămas bun la de marele istoric

Citește și: ÎN UMBRA MARELUI URS: Noile rachete ruseşti din Crimeea pot lovi România într-un minut şi jumătateScene halucinante într-un mall din Capitală: O femeie care și-a bătut copilul într-un magazin, reținută. O vânzătoare și agenții care au intervenit ar fi fost și ei agresați (VIDEO)România s-a zguduit iar. Două cutremure în Vrancea sâmbătă dimineața. Care a fost magnitudinea

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.