Omul lui Dragnea în fața instanței. Vicepremierul Paul Stănescu: În momentul în care voi fi inculpat îmi dau demisia (VIDEO)

Vicepremierul şi ministrul dezvoltării Paul Stănescu a ajuns joi dimineață în fața instanței. DNA l-a chemat pe Stănescu la Curtea Supremă pentru a i se redeschide un dosar în care fusese cercetat în urmă cu opt ani.

Omul lui Dragnea în fața instanței. Vicepremierul Paul Stănescu: În momentul în care voi fi inculpat, îmi dau demisia

