ORORILE de la Rahova! “A IMOBILIZAT-O şi AGRESAT-O, a URINAT pe ea şi i-a introdus o cârpă în gură, turnându-i apă peste ea cu SCOPUL DE A O ÎNECA” (VIDEO)

Dezvăluiri cutremurătoare despre practicile barbare ale angajaţilor penitenciarului Rahova. Deţinuţii erau torturaţi, bătuţi sau schingiuiţi de către gardieni, care ştergeau apoi toate dovezile. Potrivit anchetatorilor, mai bine de 4 ani, gardienii au snopit în bătaie puşcăriaşii, fără a le păsa ce se întâmplă ulterior cu aceştia şi fără teama că ar putea plăti pentru atrocităţile comise. Iată, însă, că a venit vremea să răspundă pentru faptele lor. Patru dintre gardienii care au torturat deţinuţi au fost arestaţi preventiv, în timp ce alţi patru au primit arest la domiciliu.

Detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul gardienilor de la Spitalul Penitenciar Rahova. Tot mai mulţi deţinuţi susţin că au fost supuşi unor torturi demnE de Evul mediu. Practicile gardienilor care se considerau stăpâni ai închisorii s-au întins pe mai multi ani de zile, fără ca cineva să intervină. Una dintre victime le-a făcut mărturisiri şocante anchetatorilor.

