Doi urși au apărut duminică pe pârtia Subteleferic din Predeal, salvamontiții și jandarmii montani intervenind pentru a îi împiedica pe turiști să mai ajungă în zonă, informează Agerpres.

"În urma unui apel la numărul de urgenţă 112 făcut de turişti duminică, la ora 14.40, prin care a fost semnalată prezenţa a doi urşi pe pârtia Subteleferic din Predeal, jandarmii montani şi salvamontiştii au fost nevoiţi să intervină pentru limitarea accesului turiştilor în acea zonă. Turiştii prezenţi în apropiere au fost informaţi despre potenţialul pericol şi despre faptul că accesul este restricţionat, deoarece animalele sunt încă prezente în apropiere. Salvamontiştii din cadrul Serviciului Salvamont Predeal au aruncat mai multe petarde spre cei doi urşi, reuşind să îndepărteze animalele sălbatice în pădure", a declarat Ciprian Aldea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean "Nicolae Titulescu" Braşov.

Citește și: Stol de grauri la Constanța (VIDEO INCREDIBIL)Cum arată acum prima soție a lui Laurențiu ReghecampfRECORD: A spart 69 de mașini în weekend

Nicio persoană nu a avut de suferit în urma incidentului.

Panică la Predeal: Doi urși au apărut, duminică, pe pârtia Subteleferic

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.